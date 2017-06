Gezondheid STUDIOGESPREK UZA en UA zorgen voor wereldprimeur in MS-onderzoek

Een wereldprimeur dan in het onderzoek naar de ziekte MS of Multiple Sclerose. Onderzoekers van het UZA en de UA gaan een behandeling testen die de ziekte kan stoppen. Over enkele maanden zullen we de eerste resultaten kennen van de testen.