Gezondheid STUDIOGESPREK UZA zoekt 400 darmkankerpatiënten voor onderzoek

Kan aspirine een rol spelen in de behandeling van darmkanker, en herval en uitzaaiïngen tegengegaan? De kans is reëel, en daarom stapt het UZA in een groots opgezet Nederlands onderzoek.Het zoekt daarom 400 darmkankerpatiënten die willen testen of aspirine hun aandoening kan stoppen of afremmen. Darmkanker is één van de meest voorkomende en dodelijkste kankers, en dus is het onderzoek belangrijk