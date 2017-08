Nieuws STUDIOGESPREK "Vervangen van de kerncentrales alleen door zon en wind gaat niet lukken"

Als we een aanvaardbare energieprijs en genoeg energie willen dan moeten we misschien wel 3 kerncentrales openhouden. Dat zegt Pieter Timmermans van het VBO. Het verbond van Belgische ondernemingen gelooft dus niet in een volledige kernuitstap in 2025.