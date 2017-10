In de eerste helft van dit jaar waren er in Antwerpen méér dagen waarop de toegelaten norm voor fíjn stof werd overschreden dan vorig jaar. En dat is opvallend, omdat de lage-emissiezone in februari werd ingevoerd. Je zou mét minder vervuilende wagens in de stad dus verwachten dat er ook mínder fijn stof in de lucht hangt. Maar dat blijkt dus niet het geval. Bio-ingenieur Roeland Samson legde vanmiddag in onze studio uit waarom.