Studiogesprek: Ook CD&V wil naar tolvrije Liefkenshoektunnel

Na de oppositie en het burgerplatform Liefkenshoek Tolvrij, is nu ook regeringspartij Open VLD gewonnen voor het tolvrij maken van de tunnel. Dat vertelden we u al. Het zou een van de snelle maatregelen kunnen zijn om de files rond Antwerpen aan te pakken. Maar ook die andere regeringspartij, CD&V, kijkt naar de Liefkenshoektunnel als een mogelijk deeltje van de oplossing. Vlaams Parlementslid Dirk De Kort heeft bovendien nagedacht over hoé dat zou kunnen, én over het compenseren van de minder-inkomsten bij het eventueel tolvrij maken. Hij is onze studiogast.