Een man die naar China is geweest, werd in het ZNA Stuivenbergziekenhuis in quarantaine geplaatst omdat hij symptomen vertoonde die op het coronavirus lijken. Maar uit tests blijkt dat hij niet besmet is.

De man is wel in China geweest, maar niet in de risicogebieden. Hij werd uit voorzorg in quarantaine geplaatst, maar hij is niet besmet met het coranavirus.

(foto : Google Street View)