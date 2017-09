Stunt van formaat: Giants winnen in Rusland

Telenet Giants Antwerp heeft in Rusland voor een stunt van formaat gezorgd. De Giants trokken met een erg kleine bonus van 2 punten naar Novgorod. Om door te stoten naar de laatst voorronde voor de Champions League was er dus een topprestatie nodig en die kwam er ook. De Giants vochten in Rusland als leeuwen en wonnen uiteindelijk ook de terugwedstrijd. 62 - 66 werd het. Antwerp Giants staat nu op twee matchen van de Champions League. Als het die wil halen, moet het nu voorbij het Poolse Rosa Radom. Vrijdag speelt het in de Lotto Arena de heenwedstrijd. De return volgt maandag in Polen.

Foto: Belga