Acht weken lang brengen we een bezoek aan voetbalclubs met bijzondere verhalen over de jeugdwerking. Als beloning voor een goed verhaal krijgen zij dan twee splinternieuwe trainings-doelen. Vandaag trekken we naar FC Seja, uit Merksem. Daar begonnen ze enkele jaren terug met voetbalspeeltuinen. Zeg maar, voetbaltraining voor de allerjongsten. Want wie te jong is voor de U6 of U7, kan bij Dirk in de speeltuinen terecht. En dat is een echt familiegebeuren.