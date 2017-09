8ste editie Xtreme Xperience was schot in de roos

De achtste editie van Xtreme Xperience was weer een schot in de roos. 4000 mensen waren aanwezig op het uitgestrekte terrein van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Ze konden meer dan 50 extreme of avontuurlijk sporten bekijken of zelf uitproberen.

Vanop de One World Brug had je een spectaculair zicht op de demo’s jetski en de nieuwe sport motosurf. Je kon er ook de bezoekers aan het werk zien die o.a. het wakeboarden of flyboarden uitprobeerden.

Het skatepark onder de Vlindertent was weer een groot succes, net als het hoogteparcours van Intense en de bumpervoetbal op de Evenementenweide. Op de heraangelegde deltaweide kon je kiezen tussen o.a. bossabal, you.fo, pumptrack, mountainboarden, snowboarden en wackitball. Ook vond je er het breakdancepodium en de verschillende workshops longboard shapen en stylen.

Centraal op de deltaweide stond voor het eerst een groot circusdorp. De Antwerpse circusschool Ell Circo D’Ell Fuego bracht enkele toppers mee die de bezoekers de verschillende luchtacro-disciplines demonstreerden. Tussendoor kreeg jong en oud de kans om zelf, onder begeleiding, de disciplines uit te proberen.

De volgende editie van Xtreme Xperience zal niet meer doorgaan in september. Het evenement verhuist naar het voorjaar en zal in 2018 doorgaan op 13 mei.

Foto: Nieuw circusdorp op Xtreme Xperience 2017 - We Have Heart