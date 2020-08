De wedstrijd was overbodig, het was eigenlijk niet meer dan een veredelde oefenmatch na de beslissing van de Pro League afgelopen vrijdag. Beerschot én OHL waren daardoor al zeker van promotie. Maar de Mannekes wilden duidelijk graag nog de puntjes op de i zetten. Ze begonnen gretig in het bijna lege stadion aan Den Dreef. Maar na een kwartier nam Leuven het heft in handen. De thuisploeg creëerde meerdere mogelijkheden, maar ze stuitten op de lat of Van Hamel. Vlak voor rust kwam Beerschot dan gevleid op voorsprong. Een hoekschop van Holzhauser werd door een thuisverdediger in eigen goal verwerkt. 0-1 op een ideaal moment voor mauve-wit. Na de pauze kwamen de Mannekes al snel op 0-2 via Tissoudali. Daarmee was de veer helemaal gebroken bij de thuisploeg. Noubissi maakte er erg fraai 0-3 van. Een veel te zware uitslag voor OHL, dat via Perbet toch nog de eer kon redden. Maar in het absolute slot van de wedstrijd wist ook de ingevallen Placca nog te scoren. 1-4 dus, ook de eindstand. Ook al stond de promotie al vast, toch was de euforie bij iedereen met paars hart nog erg groot. Beerschot lijkt ook klaar voor de eerste klasse. Na de bekerwinst van Antwerp gisteren kunnen we dus wel spreken van een echt Antwerps voetbalweekend. Foto Belga