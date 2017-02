SUEZ opent nieuwe centrale hub voor de provincie Antwerpen

Gisterenavond vond de plechtige inauguratie plaats van SUEZ’ nieuwe centrale hub voor de provincie Antwerpen in de Antwerpse Haven (Luithagen), in aanwezigheid van Philip Heylen en Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen. De vernieuwing kadert in de uitbouw van de circulaire visie van SUEZ die erop gericht is de materiaalkringlopen te sluiten en dit in directe samenwerking met partners. Tegelijk werd gisteren het werk van Ognev Vlaminck ingehuldigd, een upcycling kunstenaar die de circulaire gedachte weerspiegelt in zijn kunst.

Efficiënte hubs

Per industriële cluster of provincie besloot de directie van SUEZ om één grote hub uit te bouwen. Dit in de nabijheid van grote industriële zones zoals een haven of waterweg. Meer dan 25% van alle sites van SUEZ is nu gelokaliseerd in havengebied of langs een waterweg. Dit om zowel de efficiëntie te verhogen als milieubelastende transporten tot een minimum te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren. De hub in de Antwerpse haven is daar, naast de state-of-the-art glasrecyclage installatie HIGH 5 (een joint-venture met Sibelco) en de wervelbedinstallatie voor de gecombineerde verwerking van slib en vast afval Sleco (een joint-venture met Indaver), het sluitstuk van voor de provincie Antwerpen.

Steven Verbraeken, Regional Director North SUEZ Recycling and recovery, duidt: “De helft van de 50 vestigingen van SUEZ in België zijn gericht op het produceren van secundaire grondstoffen. De andere helft is uitgerust met sorteerinstallaties en/ of beschikt over een uitgebreide logistieke activiteit. De vestiging Luithagen, die in dienst werd genomen in 2006, werd gemoderniseerd en uitgebouwd. De site is de draaischijf voor alle inzamel- en sorteeractiviteiten in de ruime regio en richt zich in eerste instantie op een vlekkeloze dienstverlening aan onze klanten in het havengebied. Klanten met diverse noden en een verscheidenheid van restproducten, gaande van gevaarlijke afvalstoffen tot (al dan niet zuivere) recyclagestromen zoals bouw- en sloopafval, plastics, papier en karton… Deze stromen worden via de waterwegen verhandeld. Zo verschepen we jaarlijks zo’n 110.000 ton papier en karton.”

Koen Van den Brande, Sales Director bij SUEZ Recycling & Recovery Belgium, vult aan: “Er werd op de Luithagen-site een nieuw gebouw voor dispatching en administratie gezet. En ook de technische dienst van Lilsedijk in Beerse verhuisde naar deze nieuwe locatie, samen met de parking voor vrachtwagens en containers en heel de logistieke infrastructuur.” Om de klanten lokaal efficiënt te kunnen blijven bedienen werden er flexibele parkingplaatsen ingericht in de provincie Antwerpen.

Foto: suez.prezly.com