Sugar Jackson gaat boksles geven

Voormalig topbokser Sugar Jackson gaat nu ook boksles geven.



De in Antwerpen razend populaire bokser, die meerdere Europese titels won, vocht in 2013 zijn laatste kamp. Hij hoopte nadien nog wel op een comeback, maar kreeg geen licentie omdat artsen vreesden voor zijn gezondheid. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Jackson gaat nu bokslessen geven. Zoals volgende week dinsdag in Wijnegem. Zoals hij het zelf zegt, is het dan Sugar Time.

(Foto : © Belga)