Summerfestival maakt plaats voor Elrow Town

Linkeroever krijgt eind juni dan toch een dancefestival. Eerder deze week raakte bekend dat het Summer Festival minstens een jaartje zou overslaan. Maar vandaag raakte bekend dat het Spaanse partyconcept Elrow Town naar de Middenvijver komt. Dat vindt dan plaats op 30 juni, de dag waarop normaal het Summerfestival gepland was. Elrow is een Spaans entertainment-bedrijf dat bekend raakte met z'n partyconcepten in Barcelona en Ibiza. Vorig jaar zette Elrow een Tomorrowlandpodium nog in vuur en vlam en in Londen was er vorige zomer ook Elrow Town, waarvan u hier beelden ziet. Tickets voor het eendaagse festival zullen 55 euro kosten.