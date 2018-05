Supercomputer voor verkeerslichten binnenkort in gebruik genomen

Er was vanmorgen alweer heel wat verkeersellende in en rond Antwerpen. Dat kwam door een nieuw technisch defect in de Kennedytunnel. Het euvel was snel hersteld, maar lange files waren toch weer het gevolg. Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste meteen om de Kennedytunnel de komende drie nachten gedeeltelijk te sluiten voor grondige herstellingswerken.