Superheld leert mensen ventileren

Zet zelfs met dit koude winterweer regelmatig je raam open. Dat is de boodschap van de provincie Antwerpen. Ze heeft een nieuwe campagne opgestart, omdat mensen te weinig hun woning ventileren.

Om de campagne kracht bij te zetten, werd vanochtend een stunt uitgehaald aan het Kielpark. Een zogenaamde ventilatie-held kwam er aan een touw van de hoge woontoren naar beneden gedaald, om superheld-stickers op de gesloten ramen te hangen. Wie al zijn ramen, deuren, kieren en tochtgaten dicht stopt, blijft met ongezonde lucht achter in de woning. Dat zorgt voor vocht op de muren en schimmel in huis, wat je gezondheid ernstig kan schaden. Met deze stunt wil de provincie beklemtonen dat je ook in de winter voldoende moet blijven ventileren.