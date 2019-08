"Superslimme kilometerheffing komt niet alleen de meer begoede klasse ten goede"

Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel van Groen vindt de 'zone 30'- actie van het stadsbestuur een pleister op een houten been. Meer dan 2500 nieuwe wegmarkering moeten weggebruikers herinneren aan de maximum toegelaten snelheid in de zones 30. Volgens Preneel moet er handhaving komen zoals in andere steden. Meer in het atvnieuws van 18u30.