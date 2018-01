Supporters Beerschot Wilrijk gaan gezamenlijke schadeclaim indienen (na rellen op Lierse)

vrijdagavond stonden de spelers van Sokah Hoboken tegenover die van het Tsjechische El Nino Praag in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de ETTU-Cup. Dat is de tweede belangrijkste Europese beker in het tafeltennis. Praag is op papier de sterkste ploeg, maar een stunt is nooit veraf in Hoboken. In de vorige ronde versloegen Laurens Devos, Rajko Gommers en Jérémy Petiot nog het eerste reekshoofd Villeneuve. Vrijdagavond wilden ze opnieuw geschiedenis schrijven.