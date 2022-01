Vanuit de kantine naar het voetbal kijken, dat is het lot van de voetballiefhebber tegenwoordig. Door corona is publiek niet meer toegelaten bij wedstrijden, tenzij ze in de kantine zitten, want die valt onder horeca. Absurd volgens velen en daarom werd het voetbal in de lagere klassen voorlopig afgelast. Maar niet de vriendenwedstrijden, die gaan wel nog door ... maar ook daar met het publiek veilig binnen.