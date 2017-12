Supportersdorp Rode Duivels op Scheldekaaien

Sinds vanmiddag kennen we onze tegenstanders op het WK voetbal in Rusland. En de wedstrijden van onze Rode Duivels zullen we onder meer kunnen volgen op de busparking langs de Scheldekaai.

Daar gaat de stad een heus supportersdorp optrekken. Daarnaast zullen er ook weer tal van grote schermen verschijnen bij heel wat cafés. Maar daar hangen wel wat regeltjes aan vast. Zo moet elke horeca-uitbater een aanvraag doen, en het scherm mag niet te groot of te luid zijn in verhouding tot het terras. Wie dus maar een klein terras heeft, zal het met een klein groot scherm moeten doen.

Voor wie het nog niet moest weten, België speelt in groep G tegen Panama, Tunesië en Engeland