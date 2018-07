Susic na half jaar alweer weg bij RAFC

Annelies Dom werd gisteren in Binche Belgisch kampioene wielrennen. Annelies is van Kontich maar woont nu al een tijdje bij haar vriend in Wijnegem. Gisterenavond vierde ze haar titel met haar supporters in café 't Dorp in Wijnegem. Wij zochten Annelies deze ochtend thuis op. En dat deden we misschien net iets te vroeg op de ochtend.