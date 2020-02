Suske en Wiske beleven nieuw avontuur met Vlaamse schilder

Voor de 75ste verjaardag van Suske en Wiske trekken de bekende stripfiguurtjes naar de tijd van Van Eyck.

Studio Vandersteen stelde vandaag het album 'De Verloren Van Eyck' voor. De strip speelt zich af in het 15e-eeuwse Gent. Het verhaal begint wanneer Van Eyck van Filips de Goede de opdracht krijgt een portret te maken van zijn toekomstige bruid, Isabella van Portugal. Suske reist mee als verstekeling. Hij hoopt op die manier de assistent van zijn idool te worden. Maar tot zijn grote verbazing had Wiske net hetzelfde idee. Tijdens de lange reis steken geheimzinnige tegenstanders de striphelden stokken in de wielen, want niet iedereen is het huwelijk van Filips en Isabella genegen.

De hoofdrol is weggelegd voor Jan van Eyck. Het is niet de eerste keer dat Suske en Wiske opduiken in een avontuur met een Vlaamse schilder. In 'De Raap van Rubens' (1976) maakten de twee kennis met Peter Paul Rubens en in 'De Dulle Griet' (1966) vertolkte Pieter Breugel de Oude de hoofdrol. Nu is het dus de beurt aan Van Eyck. 'De Verloren van Eyck' is het 351e Suske en Wiske-album. Het album is vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel.

