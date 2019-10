Suske en Wiske en Jommeke vanaf nu onder één dak

Standaard Uitgeverij en Ballon Media kondigen vandaag aan dat ze de handen in elkaar slaan. Met de ambitie om een nieuw en spannend hoofdstuk te schrijven in de Vlaamse uitgeefgeschiedenis.

Iconen van ons Vlaamse erfgoed als Jommeke en Suske en Wiske komen binnenkort onder één dak. De eengemaakte uitgeverij zal Standaard Uitgeverij heten. De beide uitgeverijen zijn ervan overtuigd dat het bundelen van krachten hun auteurs en tekenaars beter zal ondersteunen en een grote meerwaarde zal creëren voor de lezer en de uitdagingen van de toekomst.

De activiteiten van Ballon Media en de huidige Standaard Uitgeverij zijn perfect complementair. Beide zijn sterk in boeken en strips, met zowel een eigen portfolio als importactiviteiten. Maar dat doen beide uitgeverijen grotendeels in andere marktsegmenten.

De nieuwe Standaard Uitgeverij komt onder de gemeenschappelijke leiding van Wim Verheije en Jeroen Overstijns, momenteel CEO van respectievelijk Ballon Media en Standaard Uitgeverij. Wim zal de creatieve afdelingen en Jeroen de businessafdelingen leiden. Zij vormen de directie samen met Tony De Groof, CFO van de eengemaakte groep.

Jeroen Overstijns: “Twee jaar geleden hebben we Standaard Uitgeverij overgenomen om onze Vlaamse helden van hieruit weer een eigen koers te laten varen. In een onafhankelijke uitgeverij. We hebben al snel gezien dat we met Ballon Media die missie alleen maar beter konden uitvoeren. Onze strategie was simpel en blijft simpel. Eer en innoveer de traditie door de beste uitgeverij van Vlaanderen te zijn. We zetten nu met veel plezier de volgende stap. Met goesting en een grote liefde voor het boek."

Wim Verheije: “Net als Ballon Media dat was, blijft de nieuwe fusie-uitgeverij de bevoorrechte partner van de Franstalige uitgeverijen Dupuis, Dargaud en Le Lombard, verenigd in de uitgeefholding Media Participations die al aandeelhouder was van Ballon Media en dat ook zal zijn van de nieuwe fusie-uitgeverij. Daarnaast vertegenwoordigt Ballon Media de Nederlandstalige uitgaven van de grote uitgeverijen Casterman en Glénat en ontwikkelen we met veel succes eigen strips zoals Jommeke, die volgend jaar 65 kaarsjes mag uitblazen.

"Door het diverse aanbod van onze partners te koppelen aan de familiestrips van Standaard Uitgeverij, kunnen we voor onze lezers en klanten in de stripmarkt een echt topaanbod brengen: Vlaamse iconen als Jommeke, Suske en Wiske, De Kiekeboes, FC de Kampioenen, Urbanus en Nero evenals de recente strips van de succesvolle tv-formats Buurtpolitie en Nachtwacht, bevinden zich in het goede gezelschap van Lucky Luke, Kuifje, Alex, De Blauwbloezen, Blake en Mortimer, Guust Flater, Robbedoes, Largo Winch, Thorgal, XIII, De smurfen en vele anderen. "

(afbeelding : Standaard Uitgeverij en Ballon Media)