Suske en Wiske-kindermuseum heeft vijf jeugdambassadeurs

Het Suske en Wiske–Kindermuseum in Kalmthout is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe vaste tentoonstelling. Om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat kinderen vandaag willen, schakelt het Kindermuseum de hulp in van Jeugdambassadeurs. Fien Adriaenssens, Fien Breugelmans, Felix De Buysser, Boris Kempen en Lore Verswijver werden hiervoor geselecteerd.

Tijdens een korte officiële plechtigheid werden de vijf jeugdambassadeurs door de directeur van het Suske en Wiske-Kindermuseum benoemd in hun functie. Fien, Fien, Felix, Boris en Lore zullen een jaar lang het Kindermuseum vertegenwoordigen en mee nadenken over de nieuwe tentoonstelling. Daarnaast krijgen ze een uniek kijkje achter de schermen. Directeur Philip De Smet is erg blij met de Jeugdambassadeurs “Het inzetten van Jeugdambassadeurs is een uniek initiatief in Vlaanderen. We zijn dan ook erg fier op onze ambassadeurs en kijken er naar uit om samen met hen dit avontuur aan te gaan.”

De kinderen konden zich aanmelden door een filmpje over zichzelf op te sturen waarin ze vertelden waarom zij de geschikte jeugdambassadeurs zijn. De vijf ambassadeurs blonken uit door enthousiasme en hun kennis van Suske en Wiske. Ook tijdens de benoeming waren de kinderen enthousiast. “Wij gaan er voor zorgen dat het een heel tof museum wordt!”, aldus Felix.

Om hun nieuwe werkplek te verkennen, begonnen de kinderen met een werfbezoek aan het lege Kindermuseum. Het museum, in de oude villa van Willy Vandersteen, staat in de steigers en krijgt op dit moment een nieuw dak.

Na de rondleiding begon het échte werk en bogen de ambassadeurs zich over hun eerste uitdaging. Het Kindermuseum is namelijk op zoek naar een nieuwe naam voor het vernieuwde museum. Aan de Jeugdambassadeurs om hier de eerste stappen in te zetten.

Op woensdag 12 december komen de ambassadeurs terug samen en gaan ze een nieuwe uitdaging aan.

(Bron en foto : Provincie Antwerpen)