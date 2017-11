Suske en Wiske Kindermuseum krijgt make-over

Het Suske en Wiske Kindermuseum in Kalmthout sluit op 1 juli 2018 voor een jaar de deuren, want er moet grondig verbouwd worden.



Vooral de presentatie moet in een modern jasje worden gestoken. Het is de bedoeling dat je met de hulp van nieuwe multimediatechnieken wordt ondergedompeld in de leefwereld van de overleden Willy Vandersteen. Zo komt er een echte teletijdmachine. Het Suske en Wiske Kindermuseum is gevestigd in de oude villa van Vandersteen en bestaat dit jaar twintig jaar.

(foto @ Belga)