Suske en Wiske verzachten moeilijke coronaperiode voor bewoners Sint-Vincentius Kalmthout

Striphelden Suske en Wiske worden helemaal geïntegreerd in het dagelijkse leven van de bewoners van Sint-Vincentius in Kalmthout.

Woonzorgcentrum St Vincentius heeft wel een heel aparte beleving voor hun bewoners gerealiseerd in de coronaperiode. Enkele afdelingen werden omgetoverd tot een heus stripboek.

De bekendste inwoners van de Heidegemeente, Suske en Wiske, die inmiddels ook al 75 jaar zijn, werden op vraag van de bewoners helemaal geïntegreerd in hun leefwereld. Een unicum voor Vlaanderen.

De kamernummers werden vervangen door een stripfiguur uit de Suske en Wiske verhalen . Badkamer en WC kregen een herkenbare tekening. In de gymzaal kijken de bewoners op een fietsende Suske en Wiske, er is een voelmuur met leuke weetjes over de striphelden en aan de muren hangen tekeningen van de striphelden op Kalmthoutse locaties. Ook voor de bezoekers, kinderen, kleinkinderen liggen er puzzels, kaarten, onderleggers en strips zodat ook zij zich mee kunnen inleven in de wereld van Suske en Wiske

De directie van woonzorg St Vincentius gaf gemeentebestuur Kalmthout, Standaard Uitgeverij, StripKalmthout volledige fiat om tegemoet te komen aan de vraag van de bewoners Deze moest enkel de oude Suske en Wiske figuren gebruiken omdat deze het meest herkenbare zijn voor de bewoners.

Ook in dit feestjaar zal het woonzorgcentrum nog een aantal nieuwe Suske en Wiske realisaties voorzien. Dit met als doel de bekendste Vlaamse striphelden en de bewoners van het woonzorghuis een zo aangename tijd te geven.

(foto : Gemeente Kalmthout / StripKalmthout)