Suzanne Vega en Milow op 34e editie Night of the Proms

Suzanne Vega en Milow zijn de eerste namen op de affiche van de Night of the Proms. De 34e editie van de concerten vindt plaats op 23 en 24 november in het Antwerps Sportpaleis. Beide artiesten zullen er hun grootste hits brengen in een symfonisch jasje.

Het is voor het eerst dat de Amerikaanse singer-songwriter Suzanne Vega met groot orkest in het Antwerps Sportpaleis staat. 33 jaar na haar doorbraakhit 'Marlene on the Wall' is de zangeres nog steeds erg geliefd bij het grote publiek. Vorig jaar nog vierde ze de 30e verjaardag van 'Solitude Standing', het album waarmee ze naam en faam maakte dankzij wereldhits als 'Luka' en 'Tom's Diner'.

Ook voor Milow is het zijn Night of the Proms-debuut. De Belg bracht in 2006 volledig in eigen productie zijn debuutplaat uit. 'The Bigger Picture' stond tussen 2006 en 2010 in totaal 110 weken in de album top 100. De internationale doorbraak volgde twee jaar later met een cover van 'Ayo Technology' van 50 Cent feat. Justin Timberlake, waarmee Milow nummer 1-noteringen verwierf in de Europese hitlijsten.

Meer namen voor de concerten in november worden later bekendgemaakt.