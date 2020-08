Sport Suzuki kijkt vooral uit naar de confrontatie met z’n landgenoot Miyoshi bij Antwerp

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Sport dan. Beerschot heeft vandaag de nieuwste aanwinst voorgesteld. De Japanse international Suzuki tekent voor 3 jaar bij de Kielse club. En de voorstelling zelf, dat was een geval apart. Want Suzuki komt net uit Japan en moet daarom eerst in quarantaine. Maar dankzij een Zoomgesprek en een tolk konden we toch kennis maken met de nieuwe aanvaller.