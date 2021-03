De meesten van ons zullen nog even moeten wachten op hun prikje, maar iedereen wil wel weten hoe het bezoek aan het vaccinatiecentrum zal verlopen natuurlijk. ZNA speelde daar op in en liet een filmpje maken van hoe dat vaccinatieproces juist gaat in het centrum op Spoor Oost. Van je aankomst op het terrein tot na je prikje. Acteur Sven De Ridder vertelt je alles in zijn eigengereide stijl.