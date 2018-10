Sven Gatz heeft geld opzij voor voormalige provinciale cultuurgebouwen

Minister van Cultuur Sven Gatz komt zijn belofte na om te blijven investeren in de provinciale cultuurgebouwen, die ofwel aan steden en gemeenten ofwel aan de Vlaamse overheid werden overgedragen. Van 2018 tot 2024 worden er voor veertien culturele organisaties in totaal 24,5 miljoen euro infrastructuurinvesteringen gepland.

Van de veertien ex-provinciale instellingen worden er vier overgedragen aan de stad Antwerpen: de Arenbergschouwburg, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA - foto), het Fotomuseum en het Modemuseum.

Om de investeringsnoden van deze gebouwen te dekken, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Gatz beslist in totaal 24,5 miljoen euro te bestemmen tijdens de periode 2018-2024.

Minister Gatz: “Voor de verdeling van deze middelen over de provincies is een verdeelsleutel vastgelegd waarbij het totaalbedrag verkregen van de provincie ook nu binnen de provincie gewaarborgd blijft. Zo kom ik het juste retour-principe na. De meerjarenplanning die we hebben afgesproken is de beste manier om, gespreid over zeven jaar, die eerlijke verdeling over de provincies heen te garanderen. Ik ben daarom tevreden dat ik met deze meerjarenplanning mijn woord hou om een warme overdracht van de provinciale infrastructuur naar Vlaanderen en de steden en gemeenten te realiseren, die gekoppeld is aan een mooie invulling van de huidige en toekomstige investeringsnoden.”

De Antwerpse cultuurhuizen kunnen rekenen op volgende bedragen : de Arenbergschouwburg zal in totaal 1.969.500 euro krijgen; DIVA ontvangt 1.430.000 euro; het Fotomuseum 1.310.000 euro; het Modemuseum 1.195.000 euro.

(foto © Belga)