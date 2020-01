Op de Belgiëlei stonden kort voor de middag ongeveer 20 trams stil richting stadscentrum. Er was een tram in panne gevallen in de metro en die moest er uit gesleept worden. Omdat er een hoge frequentie van trams is op de Belgiëlei en in de metro ontstond er een lange file. Die is intussen opgelost. Video : Sheryar Malik