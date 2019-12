Switelbrand 25 jaar geleden "alsof je bovennatuurlijke krachten hebt op dat moment"

Het zal vanavond precies 25 jaar geleden zijn dat er brand uitbrak in het Switel hotel in hartje Antwerpen. De brand ontstond tijdens een oudejaarsfeest, waarschijnlijk door kaarsen die te dicht in de buurt van een kerstboom stonden. In een mum van tijd stond de feestzaal in lichterlaaie en brak er paniek uit. De brand kostte het leven aan 15 mensen, 164 aanwezigen raakten zwaargewond. Met twee ooggetuigen blikken we terug op een dramatische avond.