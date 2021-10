Symptomen van coronavirus? "Doe een zelftest en ga niet naar de huisarts"

Oktober is borstkankermaand. Borstkanker is een ziekte waar 1 op 9 Belgische vrouwen en jaarlijks 81 mannen mee in aanraking komen. Het goede doel Cups of Courage wil daarom borstkankerpatiënten op een unieke manier steunen: met koffiekoppen gebaseerd op lichamen van mannen en vrouwen die met de ziekte te maken kregen. De opbrengst gaat naar Belgisch onderzoek naar een vaccin tegen herval. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ging op de koffie met Yamina Krossa van Cups of Courage.