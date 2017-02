Syriëstrijders krijgen toch uitkering

De man van 26 die vorig jaar triatlete Sofie Goos neerstak in Park Spoor Noord is ontoerekeningsvatbaar en wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vandaag beslist. Er komt dus geen proces voor de rechtbank. Sofie Goos is blij dat ze dit hoofdstuk nu kan afsluiten en hoopt vooral weer op topniveau te kunnen sporten. Want het is nog steeds niet zeker of dat ooit weer gaat lukken.