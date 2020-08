Syrisch gezin uit Antwerpen verliest twee kinderen op korte tijd

Een Syrisch gezin dat in Antwerpen woont, is voor de tweede keer in enkele weken tijd slachtoffer geworden van een menselijk drama.

Op 10 augustus verdronk hun vijfjarig dochtertje in domein De Ster in Sint-Niklaas. Dat gebeurde in een onbewaakte zone. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De moeder was toen hoogzwanger. Ze ging in shock door het overlijden en dat leidde tot complicaties in de zwangerschap. Het zoontje kwam nog wel ter wereld, maar overleed vijf dagen later ook in het ziekenhuis.