Giraf Megara is gisteren in Planckendael bevallen van haar allereerste kleintje: een baby van 1,75 meter. Mama Megara toont zich een voorbeeldige moeder. Ze laat de baby vlot drinken en wijkt niet van zijn of haar zijde in de warme stal, waar iedereen hen nu al kan bewonderen. Binnenkort volgt er nog een babyborrel want ook giraf Barbie is zwanger en verwacht haar baby binnen de maand.

Verzorger Jolien: “Toen we gistermorgen in de stal kwamen, was de baby een klein beetje nat. Megara was nog bezig met een grote eerste likbeurt om het te drogen. Van gestalte is het een kleinere baby met zijn 1,75 meter en zijn pootjes zijn eerder zwaar gebouwd. ’t Is een klein dikkertje, maar oh zo mooi!”

De bevalling gebeurde voor dag en dauw toen de verzorgers er nog niet waren. De geboorte werd vastgelegd op de camera van de geboortestal. Een giraffengeboorte is wonderlijk, want de baby maakt een val van zo’n twee meter om daarna heel snel op zijn pootjes te staan. Het kleintje past mooi met zijn kopje onder mama’s buik en drinkt warme melk. Zijn vacht is eerder licht van kleur met sierlijke wimpers als kers op de taart. Voorlopig kunnen de verzorgers nog niet zeggen of het een meisje of een jongen is.

Coördinator Ben: “Hij of zij is nog een beetje wiebbelig en zijn pootjes staan nog een beetje gespreid, wat normaal is bij een kleintje van een paar uur oud.”

Dit is de eerste boreling van formaat van het jaar 2017 in Planckendael. Hij of zij krijgt een naam met de letter S.

Het is voor Megara haar eerste baby die ze ter wereld brengt. De draagtijd van giraffen is ongeveer vijftien maanden. Mannetjes worden tot vijf en een halve meter lang, vrouwtjes strekken meestal de nek tot vier en een halve meter. Ze zijn de langste landdieren ter wereld en toch hebben ze maar zeven nekwervels, net als de mens. Ook hun tong heeft unieke afmetingen: wel 45 cm lang.

foto Zoo Antwerpen.