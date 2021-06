Nieuws 'T is wa 't is: de nieuwe expo van Antwerps kunstenaar Fred Bervoets

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

't is wa 'is. Zo heet de nieuwe expo van Antwerps kunstenaar Fred Bervoets. Bervoets was zeer actief de afgelopen 2 jaar en vooral tijdens de pandemie. Hij schilderde een 100-tal werken. Die zijn vanaf dit weekend te bekijken in gallerij De Zwarte Panter in de Hoogstraat in Antwerpen.