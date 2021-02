’t Werkhuys eerste plek in Borgerhout voor sociale afhaalmaaltijden

’t Werkhuys is een sociaal-cultureel huis in hartje Borgerhout. Waar het huis in normale tijden bruist van activiteiten werd de plek tijdens de pandemie een rustoord waar vogels op hun eieren kwamen broeden. Omdat ’t Werkhuys er vandaag in het bijzonder wil zijn voor buurtbewoners met financiële moeilijkheden, opende het op 11 januari de deuren van haar café-restaurant voor sociale afhaalmaaltijden.

‘t Werkhuys heeft altijd haar maatschappelijke rol willen vervullen. Sinds enkele jaren bood het met steun van het district buurtmaaltijden aan waar kwetsbare buurtbewoners recht hebben op een sociaal tarief. Heel wat buurtbewoners van ’t Werkhuys hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT). Borgerhout heeft momenteel geen volwaardig buurtrestaurant. Dankzij ‘t Werkhuys kunnen mensen met een laag inkomen toch voor drie euro een vers bereide maaltijd genieten.

Coronacrisis

Sinds de coronacrisis staat ’t Werkhuys ook niet stil. In het voorjaar deed het huis dienst als noodopvang voor kinderen, georganiseerd in samenwerking met de stad. Het café-restaurant moest in oktober 2020 de deuren sluiten, maar dankzij de stad Antwerpen is er sinds januari wel een dagelijks afhaalaanbod van buurtmaaltijden voor kwetsbare buurtbewoners. De stad voorziet hiervoor 30.000 euro gedurende een periode van drie maanden. Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Met het afhaalaanbod vervult ’t Werkhuys vandaag een essentiële rol voor een erg kwetsbare buurt. De coronacrisis treft velen hard maar dreigt mensen in armoede nog dieper weg te duwen dan ze al zaten. Een gezonde maaltijd is een essentieel goed, maar lang niet voor iedereen toegankelijk.” Van maandag tot vrijdag, tussen 12 en 14 uur, kunnen personen met een laag inkomen een maaltijd afhalen. Voor 3 euro krijg je verse soep en een huisbereide hoofdmaaltijd, steeds halal en elke dag een vegetarisch alternatief. Een kinderportie kost 1,5 euro. Elke dag staat er een andere maaltijd op het menu.