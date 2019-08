Tafelschuimer heeft op veel plaatsten rekeningen open staan, "maar weinig aan te doen"

Een bende heeft alweer een ramkraak gepleegd op de winkel van Switch aan de A12 in Aartselaar. Maar ze zijn er niet in geslaagd om buit te maken. Het alarmsysteem en een rookgordijn in de winkel konden dat verhinderen. En na een achtervolging kon de politie ook twee verdachten oppakken. Hun kompanen zijn nog voortvluchtig.