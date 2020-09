Talen leren zit in de lift, ondanks coronabeperkingen

Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, noteert dit jaar een opmerkelijke stijging met 15% van het aantal anderstaligen die in Antwerpen Nederlands komt leren. 70% volgt de lessen op de campus, 30% kiest voor volledig online taalonderwijs. En ook de andere talen zitten in de lift.

Afgelopen week startten zo’n 500 cursisten met Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis. Dat zijn er ruim 15% meer dan vorig academiejaar. Ook de cursussen Japans en Koreaans zitten al vol. Opmerkelijk in tijden waarin corona allerlei beperkingen met zich meebrengt. Een deel van de buitenlandse studenten startte bijvoorbeeld online met de lessen, omdat ze nog in quarantaine zijn. Maar de bereidheid om de taal snel onder de knie te krijgen is bij iedereen groot, online of op campus, student of niet, jong of minder jong.

Hoger slagingspercentage na lockdown

Een aantal cursisten koos meteen voor een volledig online taalcursus, die na de positieve ervaringen tijdens de lockdown permanent in het aanbod van Linguapolis werd opgenomen. Dat is geen zelfstudie, maar écht les, alsof je deze fysiek op de campus zou volgen. Ook online maken de taaldocenten immers werk van interactie en innovatieve leervormen. Tijdens de lockdown schakelden zij meteen over naar creatief afstandsonderwijs, en wat goed werkt, blijft behouden.

Het slagingspercentage voor de cursussen Nederlands lag vorig jaar zelfs hoger dan andere jaren. Studenten getuigden in hun evaluaties: “Zelfs toen we online lessen hadden, was er een goede wisselwerking met de docent. Games, dialogen, quizzen, online break-out sessies, het was allemaal zo leerrijk.”

Coronaveilig interactief onderwijs

De meerderheid volgt opnieuw les op de campus, zowel voor Nederlands als voor de andere talen. Christine Engelen, directeur van Linguapolis: “Ook daar staan we voor een nieuwe uitdaging. Iedereen moet in de leslokalen 1,5 meter afstand houden. Gelukkig mogen de mondmaskers in een aantal situaties af. Interactief taalonderwijs is minder evident als je niet dicht bij elkaar mag zitten. Maar ook hier vonden de taaldocenten weer oplossingen om de oefeningen en activiteiten interactief én coronaveilig te maken, zodat er evenveel leerplezier en leerrendement blijft als voor de coronabeperkingen.”

Linguapolis biedt, naast Nederlands, nog dertien taalopleidingen aan: van Arabisch tot Zweeds. In alle taalcursussen blijft Linguapolis maximaal inzetten op innovatieve leervormen, zodat de cursisten ook met coronabeperkingen snel een nieuwe taal onder de knie krijgen. De inschrijvingen voor de andere talen lopen nog en gaan van start in de week van 5 oktober.

(Bron en foto: © UAntwerpen)