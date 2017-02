Talentenjacht voor jongeren ‘Violencia’ nadert ontknoping

Nu donderdag 23 februari is er de finale van Violencia Antwerp in de Monty Kultuurfaktorij. Violencia is een maatschappelijk project dat, in samenwerking met de stad, jongeren hun talenten helpt ontwikkelen via workshops en groepsactiviteiten. Tijdens de slotshow brengen de 12 finalisten van het project een zelfgeschreven nummer en wordt de winnaar uitgeroepen.

Violancia werd in 2010 opgericht in Rotterdam door Matthijs Spittel, om de jongeren in zijn wijk op het juiste pad te houden. Het project wil via muziek zinloos geweld bespreekbaar maken voor slachtoffers en daders. De deelnemers schrijven zelf nummers.

Na een wervingscampagne in juli en augustus 2016 meldden 162 jongeren zich aan voor het Violenciaproject. Vervolgens selecteerde de jury 30 deelnemers, op basis van hun demo, motivatie en visie op het thema. De geselecteerden vormen een mooie mix van jongeren van 15 tot en met 27 jaar met diverse achtergronden. Sommige kregen al persoonlijk te maken met geweld, anderen niet.

Deze 30 Vlaamse jongeren volgden vanaf september verschillende workshops en groepsactiviteiten en schreven elk een eigen nummer. Via Facebook koos het publiek zijn favorieten, en selecteerde de jury uiteindelijk de 12 finalisten.

Strijd om een eigen album

Met de finale in zicht voorzag Violencia voor de 12 finalisten een traject op maat. Ook verzorgde muziekcentrum Trix een inspiratieworkshop. “Zo hopen we dat de overblijvers zich ontwikkelen van amateurkunstenaars tot semiprofessionele artiesten”, legt Matthijs Spittel uit.

In de periode na de finale, tussen 1 maart en 1 juli, brengt de winnaar of winnares onder andere een debuutalbum en een videoclip uit.

Projectsubsidie stad Antwerpen

Antwerpse jongeren kunnen voor hun projecten een subsidie bij de jeugddienst aanvragen. Met die projectsubsidies wil de stad jongeren stimuleren om in hun vrije tijd vernieuwende en verbindende projecten te organiseren voor andere jongeren. Violencia is een mooi voorbeeld van hoe de subsidie wordt ingezet om jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. “Dit project draagt bij tot de samenhorigheid van jongeren in de stad Antwerpen. Het geeft hen de kans om op een creatieve en inspirerende manier het thema geweld onder jongeren bespreekbaar te maken en hen er bewust van te maken dat geweld zinloos is”, verduidelijkt Antwerps schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud.

Finale

Om 19.30 uur begint de finale, waarop iedereen welkom is. De finale eindigt rond 23 uur.

(foto Violencia Antwerp)