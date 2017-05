Tall Ship Kruzenshtern opnieuw te zien in Antwerpen

Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei ontvangen de stad en het Havenbedrijf Antwerpen het zeilschip Kruzenshtern op de kaaien ter hoogte van de cruiseterminal. Het indrukwekkende schip is beide dagen gratis toegankelijk voor het publiek. Op dinsdagavond is er een lichtshow tot 22 uur.

De Kruzenshtern was vorig jaar nog in Antwerpen te zien tijdens The Tall Ships Races. Liefhebbers krijgen nu nog eens de kans om het indrukwekkende zeiltrainingsschip te gaan bewonderen. Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei meert de Kruzenshtern aan aan de Scheldekaaien en opent het de deuren voor het grote publiek. Dinsdagavond is er ook een lichtshow tot 22 uur.

De Kruzenshtern werd in 1926 gebouwd als ‘Padua’ en is één van de laatste niet-gemotoriseerde lading zeilschepen. Het is het laatste vier-masten zeilschip van de legendarische Flying-P-Liners (de namen van de schepen begonnen steeds met een P) dat nog altijd zeilt. In 1946 werd het overgedragen aan Rusland en kreeg het de naam ‘Kruzenshtern’.

Kruzenshtern - praktisch

Scheldekaaien ter hoogte van de Cruiseterminal in Antwerpen

Open voor het publiek op dinsdag 23 mei van 14 tot 22 uur en woensdag 24 mei van 9 tot 16 uur

Lichtshow op dinsdagavond tot 22 uur

Gratis

Wie in eigen stad nog meer zeilschepen wil zien, kruist ook best de komst van de Juan Sebastian De Elcano aan in zijn agenda. Dit tall ship met 4 masten en een lengte van 113 meter is te bezichtigen van 30 juni tot 2 juli.

(foto © www.kruzenshtern.info)