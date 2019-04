Tall Ships in 2022 opnieuw te bewonderen in Antwerpen

In 2022 zullen de grootste en mooiste zeilschepen van de 'Tall ships races' opnieuw aanmeren in Antwerpen.

Tijdens deze zeilwedstrijden varen maar liefst 3.500 stagiairs, tussen 15 en 25 jaar, van over heel de wereld mee op de verschillende schepen. Het zal de zevende keer zijn dat de wedstrijd langs Antwerpen komt. De stagiairs mogen deelnemen aan sportcompetities, maar ze kunnen ook genieten van de plaatselijke cultuur en gebruiken. Wie het nu al wil aankruisen in de agenda moet nog even geduld hebben, de data en routes zullen pas later meegedeeld worden. De vorige editie lokte meer dan 500.000 bezoekers naar de stad.

(Foto : © Belga)