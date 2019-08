In Deurne rijdt het tramverkeer weer normaal. Dinsdagnacht ontspoorde er een tram en die belandde in een appartementsgebouw. De meeste bewoners zijn weer thuis. Al is de benedenverdieping nog wel zwaar beschadigd. Kristine en Walter uit Deurne hebben daar al 19 jaar een tandartspraktijk. Werken is er voorlopig onmogelijk.