Tandenstoker tussen de deur? Oppassen !

Een heel bijzondere afsluiter van het nieuws dan. Want de 14-jarige Manou uit Zwijndrecht begint in september met haar eigen zwemschool. En geen gewone zwemschool, maar wel een zeemeermin-zwemschool.Manou is echt gefascineerd door zeemeerminnen. En ze is niet de enige. In Nederland is zeemeermin-zwemmen zelfs een hype. Manou heeft het zichzelf geleerd en ze wil nu ook anderen de kans geven om de speciale en niet zo gemakkelijke zwemstijl aan te leren. Dat kan dus vanaf 2 september in het zwembad in de August Leyweg op het Kiel.