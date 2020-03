'Tandheelkundige sector als enige misdeeld'

Van de leveringen van mondmaskers die afgelopen week binnenkwamen via Volksgezondheid, hebben de tandartsen niets gezien. Dit meldt de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) in een persbericht.

'Blijkbaar blijven wij als enige sector misdeeld en dat is bijzonder jammer', zegt de beroepsvereniging. Binnen de tandheelkundige sector is er nog steeds een groot tekort aan beschermingsmiddelen, voornamelijk mondmaskers. De VBT blijft daarom oproep doen aan bedrijven, organisaties en andere zorgverleners die beschikken over deze mondmaskers, om ze ter beschikking te stellen aan tandartsen.

De impact van het coronavirus op de tandheelkundige sector is niet te onderschatten. Niet-essentiële mondzorg wordt uitgesteld tot wanneer de pandemie onder controle blijkt. De VBT heeft samen met de Verbond der Vlaamse Tandartsen en de diensten Mondzorg van de Universiteit van Gent en Leuven een uniforme protocol opgesteld om dringende mondzorg te kunnen verlenen aan patiënten. Deze moest de verdere verspreiding van het coronavirus vermijden en een betere bescherming bieden aan tandartsen en assisterend personeel. Ondertussen blijkt ook dat heel wat tandartsen patiënten telefonisch advies geven, voorzien van voorschriften. Ze blijven continu bereikbaar, ondanks het feit dat de praktijken gesloten zijn voor behandelingen.

(foto pixabay)