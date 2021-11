'Tanktoerisme' in Essen: stewards begeleiden Nederlanders

Aan de Spijker in Essen kampen ze met zogenaamd ‘tanktoerisme’. Want de benzineprijzen in Nederland swingen de pan uit. En dus komen onze Noorderburen maar naar België om de benzinetank bij te vullen. Bij tankstation Gabriëls in Essen hebben ze daar iets op gevonden. Twee stewards moeten er het verkeer in goede banen leiden. Ze moeten ervoor zorgen dat de weg zo min mogelijk belast wordt. De Nederlanders komen dus niet alleen shoppen in Antwerpen, maar nu dus ook tanken in Essen.





Beelden: Margo Tilborghs