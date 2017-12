Tarieven De Lijn worden duurder op 1 februari : 10-rittenkaart wordt 16 euro

Op 1 februari gaan enkele tarieven van De Lijn omhoog, zo blijkt uit een beslissing van de Vlaamse regering. De abonnementen zoals de Buzzy Pazz en de Omnipas worden geïndexeerd, wat neerkomt op een verhoging met een of enkele euro's.

De occasionele reiziger zal weinig of niets merken van de prijsverhoging. De prijzen voor de losse tickets blijven ongewijzigd. Een klassiek papieren biljet voor 60 minuten reizen met bus of tram zal dus ook na 1 februari 3 euro kosten, een sms-ticket 2,15 euro en een m-ticket (via de smartphone) 1,8 euro. Er bestaan inmiddels al verschillende apps om de m-tickets te kopen.

De Lijnkaart voor 10 ritten wordt op 1 februari wel 1 euro duurder en zal dan 16 euro kosten, al lanceert De Lijn tegelijk een digitaal alternatief, de m-card, waarvan de prijs op 15 euro blijft. Die digitale Lijnkaart zal de reiziger kunnen aanschaffen via een app op de smartphone. In groep reizen wordt ook duurder. Momenteel bestaat er nog een groepsbiljet van 1,25 euro per persoon voor groepen van 5 tot 44 personen die allemaal hetzelfde traject afleggen. Dat wordt vanaf 1 februari 1,30 euro per persoon en de groep zal uit minstens 10 personen moeten bestaan.

De Lijn lanceert, wellicht op ook 1 februari, als eerste vervoersmaatschappij in België een digitale tienrittenkaart via een app: de m-card. Opvallend is dat die digitale variant 10 eurocent per rit goedkoper zal zijn dan de papieren tienrittenkaart. De prijs blijft dan 1,50 per rit.