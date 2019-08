Taskswitchers doen het niet slechter dan andere studenten "koop gerust een paar schoenen tijdens de les"

Studenten die tijdens de les al eens de dienstregeling van de trein opzoeken of een webshop bezoeken, scoren niet noodzakelijk slechter dan hun medestudenten die wel gefocust blijven tijdens het college. Voorwaarde? Het college mag niet te moeilijk zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van drie studenten van de Universiteit Antwerpen.

Multitaskende studenten, of beter ‘taskswitchers’, zijn geen uitzondering meer in de aula’s. Studenten in het hoger onderwijs hebben zichzelf blijkbaar getraind in het taskswitchen en zijn het gewend om te wisselen tussen hun lesnotities en andere niet-lesgerelateerde bronnen op hun laptop. Zo kijken ze er althans zelf naar.

Maar heeft taskswitchen echt geen negatieve invloed op hun academische resultaten? Die vraag onderzochten Lauren Denis, Melissa Langers en Sofie Vastmans, studenten Meertalige Professionele Communicatie op de Universiteit Antwerpen, in hun scriptie.

Schoenen kopen tijdens de les

In het kader van hun masterscriptie voerde het trio een experiment uit bij 44 studenten. Ze gingen na welke invloed taskswitchen tijdens colleges heeft op de kwaliteit van hun notities en hun academische prestaties. “In het experiment moesten de studenten notities nemen, terwijl ze twee opnames van colleges bekeken”, vertelt Lauren Denis. “De moeilijkheidsgraad van het college varieerde: een 'normaal’ college en een 'moeilijker' college.”

Om het taskswitchen te manipuleren, kreeg de helft van de participanten de bijkomende opdracht om een aantal afleidende taken op het internet uit te voeren. “Deze afleidende taken waren vergelijkbaar met wat studenten tijdens colleges zoal opzoeken op het internet”, legt Melissa Langers uit. “We lieten hen een nieuw paar schoenen kopen in een online webshop of de dienstregeling van hun trein opzoeken.”

Twee weken later moesten de participanten over de twee lesopnames twee aparte testen invullen. Sofie Vastmans: “De resultaten toonden aan dat taskswitchende studenten globaal gezien geen slechtere resultaten behaalden dan hun medestudenten. Vermoedelijk kunnen studenten vrij strategisch bepalen wanneer ze zonder al te veel informatieverlies tijd kunnen maken voor andere taken. Ze doen dat niet lukraak. Deze vaststelling spreekt eerdere studies tegen.”

Notities hebben minder structuur

Toch sluiten de drie masterstudenten de risico’s van taskswitchen zeker niet uit. Voor het moeilijkere college lagen de scores van de taskswitchers namelijk wel opmerkelijk lager dan die van hun medestudenten. Het trio concludeert dan ook dat taskswitchen wel een negatieve invloed heeft op prestaties bij complexere taken. “De notities van taskswitchers waren ook minder lang en bevatten minder structuur, kenmerken die de verwerking van de notities op langere termijn ook negatief kunnen beïnvloeden”, klinkt het.

Dat studenten nu naar hartenlust verder kunnen scrollen op sociale media, online shoppen en sms’jes versturen tijdens de les, is niet hoe de drie masterstudenten deze resultaten interpreteren. “Er schuilt wel degelijk een gevaar in taskswitchen. Het is aan verder onderzoek om dat gevaar met meer duiding te benoemen. In de tussentijd is solotasken nog altijd de beste optie zonder risico’s.”

(bericht en foto : UAntwerpen)