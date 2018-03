Tassen met 'dubieus afval' gevonden in het Albertkanaal

In het Albertkanaal zijn zakken gevonden met restafval, dat mogelijk afkomstig is van een drugslabo. De inhoud wordt nu verder onderzocht.



Het is de brandweer van Schoten, die de tassen heeft gedregd. Dat gebeurde aan het Albertkanaal, ter hoogte van de Metropoolstraat. Een speciaal labo van de lokale politie gaat de inhoud van de tassen nu onderzoeken, op zoek naar sporen van drugs. Van waar de tassen afkomstig zijn, is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn ze er gedumpt door drugslaboranten.