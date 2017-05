Tastes of the world : smaakmakers van Tomorrowland

Zoals de afgelopen jaren kan je op Tomorrowland en DreamVille proeven van alle smaken van de wereld en onder de noemer Tastes of the World. Net als de muzikale line up vol verrassingen, kan je ook op culinair vlak nieuwigheden ontdekken. Zo serveert GreenWay de Love Tomorrow kebab, 100 % plantaardig én een Belgische innovatie. Er komt een gloednieuw Tastes of The World restaurant waar zes internationale foodies samen met de Jong Keukengeweld-chefs van Toerisme Vlaanderen de festivalgangers zullen laten proeven van hun eigenzinnige creaties.

Tijdens Tomorrowland kan je heerlijk tafelen in vijf verschillende restaurants op unieke locaties. Het Tomorrowland restaurant biedt een magische zicht op het imposante hoofdpodium en op de vallei. Na onder andere Wout Bru, Viki Geunes en Seppe Nobels, zal dit jaar opnieuw een sterrenchef de keukenbrigade van dit restaurant aansturen.

Het Steak House, onder leiding van slagerij De Laet & Van Haver, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op Tomorrowland en serveert de heerlijkste steak met Belgische frieten én smeuïge mayonaise. Dit jaar brengen ze een “sharing formule” zodat je kan proeven van elkaars bord. Voor de derde keer op rij brengt De Oesterput ‘het zeetje’ naar Tomorrowland. In het Sea Food Restaurant kan je genieten van mosselen, kreeft en een zeevruchtenschotel om te delen.

Het meest besproken restaurantconcept op Tomorrowland is ongetwijfeld B-EAT. Sinds 2014 kunnen de People of Tomorrow proeven van een bijzondere restaurantbeleving. Een Tomorrowland dj zorgt voor de beats terwijl de chef naast hem de gerechten dresseert en serveert. En dit in een magische club-sfeer. The B-EAT line-up voor dit jaar is nog steeds een geheim, maar er is wél een samenwerking met Las Vegas die een aantal chefs en mixologists richting Tomorrowland sturen. Om te ontrafelen wie, zal je een plekje moeten reserveren.

Gloednieuw dit jaar is het Tastes of The World Restaurant. Tomorrowland ging de afgelopen weken op zoek naar zes internationale, gepassioneerde chefs/foodies en hun inspirerende gerechten. Deze zes zullen samen met de Jong Keukengeweld chefs van Toerisme Vlaanderen, vernieuwende en wereldse gerechten brengen in een prachtige orangerie aan de voet van de One World brug.

Staub brengt dit een gelimiteerde en handgemaakte Tomorrowland stoofpot op de markt. Deze gietijzeren pareltjes worden al in primeur gebruikt in het Tastes of the World Restaurant. Gerechten van het Tastes of the World restaurant worden geserveerd in de Tomorrowland x Staub potten.

Sergio Herman zal samen met Syrco Bakker (Pure C) 12 keer de gasten van Tomorrowland’s Secret Resto in de watten leggen. Net zoals de afgelopen jaren - Sergio Herman kookt al sinds 2012 op Tomorrowland - gaat de integrale opbrengst van de Secret Resto etentjes naar de Love Tomorrow Foundation waarmee onder andere de eerste Love Tomorrow Music & Arts School in Nepal wordt gebouwd.

Gedurende het hele festivalweekend wordt zowel op Tomorrowland als op DreamVille een uitgebreid assortiment aan wereldse smaken aangeboden. Ook met allergieën en intoleranties wordt rekening gehouden en kan er op aanvraag een apart gerecht bereid worden.

(bericht en foto : Tomorrowland)